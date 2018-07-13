В Карачаево-Черкесии турист погиб, упав с обрыва в горную реку

В районе поселка Домбай 12 июля погиб 53-летний турист

Спасатели 13 июля в районе маятниковой дороги, у смотровой поляны нашли тело пропавшего накануне туриста. Они обследовали оба берега реки протяженностью 1 км от места, где упал мужчина. Тело туриста передали сотрудникам правоохранительных органов. В поисковых работах были задействованы пять человек и одна машина.

По предварительным данным, мужчина упал с обрыва вниз, где протекают две горные реки Аманауз и Домбай Елген, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.