В Карачаево-Черкесии турист погиб, упав с обрыва в горную реку

Карачаево-Черкесия

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В районе поселка Домбай 12 июля погиб 53-летний турист

Спасатели 13 июля в районе маятниковой дороги, у смотровой поляны нашли тело пропавшего накануне туриста. Они обследовали оба берега реки протяженностью 1 км от места, где упал мужчина. Тело туриста передали сотрудникам правоохранительных органов. В поисковых работах были задействованы пять человек и одна машина.

По предварительным данным, мужчина упал с обрыва вниз, где протекают две горные реки Аманауз и Домбай Елген, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

МЧС
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