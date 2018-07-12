«Яндекс» представил дневной топ-10 запросов кубанцев: распад Югославии, что за страна Хорватия, есть ли разница между Англией и Великобританией
Аналитики поисковика «Яндекс» подготовили рейтинг самых популярных вопросов, которыми жители Краснодарского края интересовались 11 и 12 июля
Больше всего запросов было о матче полуфинала ЧМ между Англией и Хорватией, который состоялся накануне вечером. Также пользователи часто искали информацию о чемпионате мира по футболу, следует из релиза «Яндекса» порталу Юга.ру.
Третьим по популярности запросом стал День Петра и Павла, который в России отмечают 12 июля.
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Жители Кубани спрашивали в поисковике об американской группе Twenty One Pilots, которая накануне анонсировала выпуск нового альбома и сообщила о планах выступить в России.
Пятерку рейтинга замыкает футболист сборной Хорватии Домагой Вида, привлекший к себе внимание после того, как в интернете появилось видео, на котором он произносит слова «Слава Украине!».
Кроме того, пользователи спрашивали, на какие государства распалась Югославия, что за страна Хорватия, а также Англия и Великобритания — это одно и тоже или нет.
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Также жители Краснодарского края искали информацию о премьере мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет», а также о солнечном затмении, которое произойдет в пятницу, 13 июля. Жители России не смогут увидеть это астрономическое явление: затмение начнется в 4:48 по московскому времени на юго-западе Индийского океана, а закончится в 7:14 между Новой Зеландией и Антарктидой, рассказали в пресс-службе Московского планетария.
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