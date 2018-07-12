«Яндекс» представил дневной топ-10 запросов кубанцев: распад Югославии, что за страна Хорватия, есть ли разница между Англией и Великобританией

Краснодарский край

Распечатать

Аналитики поисковика «Яндекс» подготовили рейтинг самых популярных вопросов, которыми жители Краснодарского края интересовались 11 и 12 июля

Больше всего запросов было о матче полуфинала ЧМ между Англией и Хорватией, который состоялся накануне вечером. Также пользователи часто искали информацию о чемпионате мира по футболу, следует из релиза «Яндекса» порталу Юга.ру.

Третьим по популярности запросом стал День Петра и Павла, который в России отмечают 12 июля.

Читайте также:

Жители Кубани спрашивали в поисковике об американской группе Twenty One Pilots, которая накануне анонсировала выпуск нового альбома и сообщила о планах выступить в России.

Пятерку рейтинга замыкает футболист сборной Хорватии Домагой Вида, привлекший к себе внимание после того, как в интернете появилось видео, на котором он произносит слова «Слава Украине!».

Кроме того, пользователи спрашивали, на какие государства распалась Югославия, что за страна Хорватия, а также Англия и Великобритания — это одно и тоже или нет.

Читайте также:

Также жители Краснодарского края искали информацию о премьере мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет», а также о солнечном затмении, которое произойдет в пятницу, 13 июля. Жители России не смогут увидеть это астрономическое явление: затмение начнется в 4:48 по московскому времени на юго-западе Индийского океана, а закончится в 7:14 между Новой Зеландией и Антарктидой, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Интернет Кино Космос Музыка Мультфильмы Праздники ЧМ-2018 Яндекс

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на таможне задержали 10 тыс. контрафактных упаковок Lego
«Яндекс» представил дневной топ-10 запросов кубанцев: распад Югославии, что за страна Хорватия, есть ли разница между Англией и Великобританией
Фан-зону в Ростове во время ЧМ посетило более 400 тыс. человек
В Сочи грузовик с эстакады упал на рельсы и помешал движению поездов
Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2019 года
Власти Ставрополья дополнительно выделили 8,9 млн рублей на выплаты пострадавшим от урагана

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале