Власти Ставрополья дополнительно выделили 8,9 млн рублей на выплаты пострадавшим от урагана

В Ставропольском крае из резервного фонда выделили 8,9 млн рублей для выплаты компенсаций жителям Зеленокумска, чье жилье пострадало от урагана

Власти региона приняли решение выплатить по 10 тыс. рублей для 898 человек. Ранее помощь получили 104 жителя Советского городского округа. Для них выделили 1,04 млн рублей. Общая сумма выплат составляет более 10 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, 1 июля ураган в Зеленокумске повредил кровлю 40 многоквартирных и сотни частных домов. Без света остались почти 14 тыс. человек. 2 июля в городском округе ввели режим ЧС. Всех жителей Зеленокумска, оставшихся без света после урагана, подключили к электроснабжению в штатном режиме только к вечеру 6 июля.

Всего в Зеленокумске отремонтируют 70 домов, которые пострадали от непогоды.