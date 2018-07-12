В Ставрополе рынок превратят в новый торговый центр

На Нижнем рынке в Ставрополе планируют провести реновацию

Первая очередь проекта будет завершена к середине 2019 года. Планируется сохранить формат рыночной торговли и после ремонта, но при этом торговые места приобретут цивилизованный и привлекательный вид. В новом здании будет специальная фуд-зона, где можно будет попробовать представленные на рынке продукты. Уже продумана система утилизации мусора. К моменту запуска рынка появится парковка, на которой будет более 150 мест, сообщает «Интерфакс».

Архитектурная форма здания, возведенного в советскую эпоху, будет сохранена. Во время ремонтных работ рынок будет функционировать в штатном режиме.