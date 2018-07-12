В Ставропольском крае полиция ищет пропавшую пожилую женщину

Сотрудники полиции Ипатовского городского округа ищут женщину, пропавшую вечером 11 июля

Сотрудники МВД России по Ипатовскому городскому округу получили сообщение о том, что в 18:00 79-летняя Козлова Любовь Георгиевна вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На вид пожилая женщина ростом 160 см, худощавого телосложения, волосы седые средней длины. Была одета в тканевую демисезонную куртку синего цвета, черные бриджи, сиреневые резиновые шлепанцы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, полиция просит сообщить по телефонам: 02 (102 с мобильного телефона) либо 8 (86542) 2-24-70, 2-44-02.