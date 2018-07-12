В Ростове уволили начальника отдела полиции после скандала с 10 кг наркотиков

Ростовская область

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Начальника Ленинского отдела полиции Ростова Евгения Якименко уволили со службы в МВД по отрицательным мотивам, после того как в отделе полиции нашли 10 кг наркотиков

«Подполковник Якименко написал на имя генерала рапорт об увольнении, но его пожалели, так как до пенсии офицеру оставалось всего два месяца. Однако сейчас руководством главка это решение было пересмотрено и Евгения Викторовича уволили по отрицательным основаниям», — сообщил 1Rnd источник в правоохранительных органах региона.

Как писали Юга.ру, 22 июня сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района Ростова-на-Дону уволили в полном составе после обнаружения у начальника 10 кг наркотиков, расфасованных по дозам. 

4 июля в пресс-службе СК по Ростовской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения. Его объявили в федеральный розыск.

9 июля в Ростове были задержаны двое участковых в рамках расследования дела.

Наркотики Полиция Ростов-на-Дону
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