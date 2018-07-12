В Ростове погиб трехлетний ребенок, выпав из окна
Ростовская область Мария Строителева
В Ростове трехлетний мальчик выпал из окна 5 этажа и погиб
Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по предварительным данным, 11 июля трехлетний мальчик, оставшись без присмотра матери, самостоятельно вышел из квартиры в тамбур, влез на стул, стоявший под открытым окном и, потеряв равновесие, упал вниз с 5 этажа.
В результате травм ребенок скончался в больнице.
Проводится доследственная проверка.
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