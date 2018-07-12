В исправительной колонии Ростовской области хотят построить летний кинотеатр

Ростовская область

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В исправительной колонии Каменска-Шахтинского планируют построить летний кинотеатр для заключенных

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по области, на территории колонии завершается обустройство поля для мини-футбола с натуральным покрытием. 

Там же планируется открыть летний кинотеатр, сейчас закупается необходимое оборудование.

Как писали Юга.ру, для осужденных исправительных колоний в Ростовской области организовали видеотрансляцию матчей чемпионата мира по футболу.

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