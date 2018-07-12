В Сочи обещали сделать бесплатную парковку на 2 тыс. мест

Краснодарский край

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Мэр Сочи Анатолий Пахомов поручил главам районов курорта подыскать участки для строительства бесплатной парковки

Глава администрации Центрального района Андрей Терещенко 11 июля направил в департамент архитектуры перечень таких участков. Самый большой из них занимает площадь более 27 тыс. кв. метров и находится на улице Конституции, на месте бывших очистных сооружений. Кроме того, были предложены неиспользуемые земельные участки на улицах Абрикосовой, Цурюпы и Бамбуковой.
Всего в Сочи могут появиться около 2 тыс. бесплатных парковочных мест, в том числе возле важных соцобъектов и в загруженных частях курорта.

«Это делается для того, чтобы люди не бросали на дорогах кое-как припаркованные машины», — прокомментировал мэр города Анатолий Пахомов.

Планируется, что главы районов будут еженедельно отчитываться мэру о том, как идет работа по обустройству парковочных мест, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

парковки Сочи
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