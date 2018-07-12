МЧС предупредило о сильных дождях в Краснодарском крае

На Кубани 12 июля ожидается ухудшение погоды

В ближайшие сутки в крае пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 23 м/с. Ожидается резкий подъем уровня воды на реке Кубань и реках Республики Адыгея, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 (единый номер пожарных и спасателей) или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 10 июля был побит температурный рекорд 71-летней давности — воздух прогрелся до 38 °С, что на 0,4 °С превышает температуру 1947 года.