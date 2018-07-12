Бывшему министру здравоохранения Дагестана продлили арест

Дагестан

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Бывшему министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову на двое суток продлили арест

Суд 13 июля отложил принятие решение об избрании бывшему чиновнику меры пресечения. По ходатайству защиты, Ибрагимов еще останется под стражей 12 и 13 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан.

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Как сообщали Юга.ру, Танку Ибрагимова задержали 7 июля по подозрению в превышении должностных полномочий. Задержание проводили сотрудники ФСБ. Суд 9 июля направил его под домашний арест. Вместе с ним также был задержан его заместитель.

Против Ибрагимова 10 июля  возбудили еще одно уголовное дело. Его снова задержали.

Силовики 28 марта провели выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана. 2 апреля Ибрагимов написал заявление об отставке.

Суд Чиновники

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