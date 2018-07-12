Альпинисты из Петербурга попали под камнепад в Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария Елена Лободина
Четверо альпинистов из Санкт-Петербурга попали под камнепад в горах Черекского района Кабардино-Балкарии
«Сообщение о том, что на перевале Урал (высота 3900 метров) группа альпинистов из Санкт-Петербурга попала под камнепад, поступила в 20:30 11 июля. По предварительной информации, есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Группа была зарегистрирована в альплагере «Безенги».
На их поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Также подана заявка на вертолет.
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