Альпинисты из Петербурга попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Четверо альпинистов из Санкт-Петербурга попали под камнепад в горах Черекского района Кабардино-Балкарии

«Сообщение о том, что на перевале Урал (высота 3900 метров) группа альпинистов из Санкт-Петербурга попала под камнепад, поступила в 20:30 11 июля. По предварительной информации, есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Группа была зарегистрирована в альплагере «Безенги».

На их поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Также подана заявка на вертолет.