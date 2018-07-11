В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жителей дома в Юбилейном микрорайоне

Краснодарский край

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В многоэтажном доме в Юбилейном микрорайоне Краснодара произошел пожар

Возгорание в квартире на третьем этаже дома по ул. Рождественская набережная произошло около 17:30.

Прибывшие к месту происшествия пожарные эвакуировали 30 жителей дома.

В 18:01 пожар был локализован на площади 40 кв. метров, в 18:32 — ликвидирован.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Краснодар Пожары
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