«Платформа ОФД» предложила предпринимателям скидку 25% и дополнительные сервисы

Ведущий российский оператор фискальных данных «Платформа ОФД» предложил предпринимателям скидку и представил магазин приложений

С 1 июля в России вступил в силу закон, согласно которому предприятия розничной торговли и общепита, а также вендинга и интернет-торговли должны перейти на новую контрольно-кассовую технику.

Генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Алексей Баров рассказал, какие штрафы предусмотрены для предпринимателей, которые не успели поставить онлайн-кассу вовремя.

«За отсутствие онлайн-кассы предприниматель отдаст государству часть выручки, которая была получена без кассы. Если нарушение произошло впервые, то ИП придется заплатить от 25% до 50%, но не менее 10 тыс. рублей. Организации при этом отдадут гораздо больше: от 75% до 100% и не менее 30 тыс. рублей. Второй раз придется хуже: если предприниматель продолжит работать без кассы и выручит порядка 1 млн рублей, то руководителю запретят занимать свою должность на срок до двух лет, а деятельность ИП или организации приостановят на срок до 90 дней», — объяснил Баров.

Выбирать ОФД рекомендуется из списка, представленного на сайте ФНС, на котором сейчас указано 18 компаний.

«Есть официальный рейтинг ОФД. По сути, это и есть реальный лайфхак при выборе оператора. Рейтинг, подготовленный аналитическим подразделением Cnews, рассматривает ОФД по ряду критериев: масштаб бизнеса, гибкость тарифной линейки, возможности личного кабинета пользователя, удобство подачи отчетности, работу службы технической поддержки. Например, "Платформа ОФД", согласно официальному рейтингу CNews Analytics, занимает лидирующую позицию на рынке», — отметил руководитель компании.

Предпринимателям, которые оформят услугу до 31 июля, «Платформа ОФД» предлагает скидку на популярные тарифы в размере 25%. Однако в комплексе услуг ОФД более выгодными бонусами для бизнеса могут стать дополнительные сервисы: возможность мониторинга работы касс и фискальных накопителей, выгрузка различных прикладных отчетов, удобные для клиента варианты оплаты.

В личном кабинете «Платформы ОФД» доступна товарная аналитика, которая показывает, какой товар является наиболее популярным у покупателей, а какой имеет слабый спрос. Для рекламных целей работает сервис по брендированию электронных чеков, чтобы компания могла размещать на чеках свой логотип и рассылать их под нужным брендом.

На базе ОФД открыт магазин приложений. В нем представлен инструментарий для руководителей и бухгалтеров, например, сервисы, которые позволяют синхронизировать данные ОФД с программой «1С: Бухгалтерия». В результате такой интеграции можно автоматически сформировать бухгалтерский отчет, выгрузить информацию о финансовых операциях в торговой точке. Раньше такие сервисы могли позволить себе крупные гипермаркеты и сетевые компании, теперь они доступны и малому бизнесу.