На Ставрополье произошла массовая гибель рыбы в Предгорном районе
Устанавливаются причины массовой гибели рыбы в реке Дарья Предгорного района Ставропольского края
О выброшенной на берег рыбе местные жители сообщили в соцсетях на выходных — 7-8 июля. Также, по их словам, вода в реке изменила цвет на ярко-голубой. Люди предположили, что в воду были сброшены химикаты.
Проверку по факту инцидента начала краевая прокуратура. В Прикавказском отделе контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Росрыболовства сообщили, что специалисты взяли пробы речной воды и грунта. Результаты исследований будут известны до конца месяца, передает «Интерфакс».
В свою очередь начальник управления сельского хозяйства Предгорного района Игорь Винниченко заявил, что массовой гибели рыбы нет.
«Мы обследовали всю реку, и никакой рыбы там нет. Это было разовое выплывание, скорее всего, уже погибшей рыбы. Мы разбираемся с этим», — рассказал Винниченко изданию NewsTracker.
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