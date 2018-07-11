На Кубани увеличат площадь лесопарковых территорий

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 11 июля на сессии приняли поправки в закон, которые позволят расширить лесопарковые зоны

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Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко неоднократно заявлял, что необходимо не только максимально сохранить, но и приумножить зеленые зоны. Этот вопрос рассмотрели и на недавнем планерном совещании. В декабре 2017 года депутаты приняли постановление, в котором предметно анализировали состояние вопроса.

На Кубани около 2 тыс. больших и малых зеленых зон. Их общая площадь составляет 4,5 тыс. га. Отмечается, что для региона с населением 5,5 млн человек это немного. Ожидается, что принятие поправок в закон позволит улучшить экологию кубанских городов, сообщает пресс-служба ЗСК.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани зеленые зоны в 2018 году благоустроят в 43 муниципалитетах.

ЗСК Парки Экология
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