При столкновении автобуса и маршрутки в Сочи девушке порезало лицо осколками

В результате ДТП в Сочи пострадала пассажирка автобуса

Авария произошла, когда водитель маршрутки № 43, отъезжая от остановки «Стадион» на Курортном проспекте, врезался в автобус № 124С. От удара у автобуса выбило заднее стекло. В результате этого сидевшая у окна пассажирка получила несколько порезов, сообщает «Российская газета».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.