При столкновении автобуса и маршрутки в Сочи девушке порезало лицо осколками

Сегодня, приблизительно в 13:30 произошла авария на Стадионе. В ехавший 124с врезался 43 маршрут выезжавший с остановки. Все живы. Пострадала девушка сидящая возле окна. Множество порезов на правой стороне лица. У остальных мелкие царапины.

A post shared by ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) on Jul 11, 2018 at 4:44am PDT