При столкновении автобуса и маршрутки в Сочи девушке порезало лицо осколками
Краснодарский край Маша Волобуева
В результате ДТП в Сочи пострадала пассажирка автобуса
Авария произошла, когда водитель маршрутки № 43, отъезжая от остановки «Стадион» на Курортном проспекте, врезался в автобус № 124С. От удара у автобуса выбило заднее стекло. В результате этого сидевшая у окна пассажирка получила несколько порезов, сообщает «Российская газета».
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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