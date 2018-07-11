При столкновении автобуса и маршрутки в Сочи девушке порезало лицо осколками

Краснодарский край

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В результате ДТП в Сочи пострадала пассажирка автобуса

Авария произошла, когда водитель маршрутки № 43, отъезжая от остановки «Стадион» на Курортном проспекте, врезался в автобус № 124С. От удара у автобуса выбило заднее стекло. В результате этого сидевшая у окна пассажирка получила несколько порезов, сообщает «Российская газета».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

ДТП Сочи
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