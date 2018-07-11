В Сочи откроют новый спорткомплекс взамен сгоревшего «Спартака»

Краснодарский край

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В центре Сочи взамен сгоревшего спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» появится новый спортцентр

«В настоящий момент ведутся работы по поиску подходящего земельного участка. Оптимально было бы разместить его в районе улицы Чайковского. Планируется, что комплекс станет достойной заменой сгоревшему в 2014 году "Спартаку"», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

В этом году проведут экспертизу и проектирование объекта. Ввод здания ожидается в 2019-м. Проектирование будет осуществляться за счет городского бюджета, строительство — по региональной программе софинансирования.

В новом комплексе для детей будут работать секции по игровым видам спорта, а также боксу и борьбе.

Как сообщали Юга.ру, пожар в спортивно-оздоровительном комплексе «Спартак» произошел в октябре 2014 года.

Сочи Спортивное строительство
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