На Кубани утвердили День работников МФЦ

Краснодарский край

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Депутаты ЗСК 11 июля учредили новый праздник — День работников многофункциональных центров (МФЦ)

Праздновать его будут 27 июля — это дата принятия федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Праздник решили приурочить к десятилетию создания и развития общероссийской системы МФЦ. 

«Услуга многофункциональных центров по принципу единого окна позволяет нам экономить самый важный ресурс, которым только располагает человек, — время. И этот труд очень непростой — каждодневный, системный, кропотливый. Почему бы и не быть такому празднику: служба отпраздновала свое десятилетие»», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Уточняется, что численность сотрудников, обеспечивающих взаимодействие граждан и государства через МФЦ, увеличивается каждый год. Всего в России в многофункциональных центрах работают более 50 тыс. человек. На Кубани открыты 57 крупных офисов и 335 территориальных структурных подразделений МФЦ, сообщает пресс-служба ЗСК.

ЗСК МФЦ Праздники Юрий Бурлачко
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