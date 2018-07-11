Бывший мэр Алушты предстанет перед судом

В Крыму будут судить бывшего мэра Алушты Игоря Сотова и его подчиненного — бывшего начальника управления капитального строительства и ЖКХ

Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности.

По данным следствия, с 2015 по 2016 год при реализации социальных программ Сотов вместе с подчиненным привлекли для строительства многоквартирного дома и детского сада недобросовестного застройщика. В результате многоэтажку и садик застройщик до сих пор не завершил. Также в бюджет не вернули 64 млн рублей.

В этот же период в результате халатности мэра из муниципальной собственности в частную незаконно перешел земельный участок стоимостью более 6 млн рублей и дом в 7 млн рублей. Во время следствия на основании судебных решений участок и дом вернули муниципалитету. Также на имущество обвиняемых, стоимость которого составляет 9 млн рублей, наложили арест.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.