В Анапе спасатели достали из машины мужчину, попавшего в ДТП

В центре Анапы 10 июля после ДТП мужчина оказался зажат в салоне автомобиля

Авария произошла на Пионерском проспекте. Автомобиль врезался в опору освещения, и спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из автомобиля. Мужчину доставили в реанимацию с травмами средней тяжести.

В настоящее время последствия ДТП устранены, проспект открыт для движения, сообщила служба спасения Анапы в своем твиттере.