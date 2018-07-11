В Анапе спасатели достали из машины мужчину, попавшего в ДТП
Краснодарский край Маша Волобуева
В центре Анапы 10 июля после ДТП мужчина оказался зажат в салоне автомобиля
Авария произошла на Пионерском проспекте. Автомобиль врезался в опору освещения, и спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из автомобиля. Мужчину доставили в реанимацию с травмами средней тяжести.
В настоящее время последствия ДТП устранены, проспект открыт для движения, сообщила служба спасения Анапы в своем твиттере.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.