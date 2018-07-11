В Анапе спасатели достали из машины мужчину, попавшего в ДТП

Краснодарский край

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В центре Анапы 10 июля после ДТП мужчина оказался зажат в салоне автомобиля

Авария произошла на Пионерском проспекте. Автомобиль врезался в опору освещения, и спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из автомобиля. Мужчину доставили в реанимацию с травмами средней тяжести.

В настоящее время последствия ДТП устранены, проспект открыт для движения, сообщила служба спасения Анапы в своем твиттере.

Анапа ДТП
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