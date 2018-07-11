В Ростове мужчину осудили на три года за вербовку в ИГИЛ

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор в отношении Тагира Агасалимова, которого обвиняли в пропаганде терроризма

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда, по версии следствия, Агасалимов в Краснодарском крае и Дагестане проводил беседы и демонстрировал аудио- и видеоматериалов, склоняя людей к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство».

Агасалимова признали виновным по ч.1 ст.205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда).

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Краснодар Ростов-на-Дону Суд Терроризм
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