В Ростове мужчину осудили на три года за вербовку в ИГИЛ

В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор в отношении Тагира Агасалимова, которого обвиняли в пропаганде терроризма

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда, по версии следствия, Агасалимов в Краснодарском крае и Дагестане проводил беседы и демонстрировал аудио- и видеоматериалов, склоняя людей к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство».

Агасалимова признали виновным по ч.1 ст.205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда).

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.