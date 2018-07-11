«Ростелеком» обеспечил 100% онлайн-трансляцию во время ЕГЭ

Система видеонаблюдения компании «Ростелеком» отработала без сбоев и обеспечила 100% онлайн-трансляцию во время проведения единого государственного экзамена

Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 тыс. 964 камеры, общее время трансляции в период с 28 мая по 2 июля составило более 2,5 млн часов.

Видеотрансляция сигнала в течение всего периода проведения госэкзамена велась на портал smotriege.ru. Каждый год его функциональность дорабатывается: в 2018 году изменился функционал в части регистрации пользователей, на уровне субъектов РФ появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения кураторами ситуационных центров заданий для онлайн-наблюдателей.

Благодаря порталу онлайн-наблюдатели следили за проведением государственной аттестации. Всего на smotriege.ru было зарегистрировано более 20 тыс. пользователей, что в два раза больше показателя предыдущего года. Это объясняется тем, что в 2018 году были задействованы региональные онлайн-наблюдатели, передает пресс-служба «Ростелекома».

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году снизилось в два раза по отношению к 2017-му в связи с прохождением обучения со стороны пользователей портала. «Ростелеком» впервые провел обучение наблюдателей в режиме дистанционных интерактивных курсов.

«Во время проведения ЕГЭ система видеонаблюдения "Ростелекома" работала в штатном режиме. Опыт, накопленный за пять лет реализации проекта, позволил сделать процесс видеонаблюдения максимально удобным для пользователей», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко во время подведении итогов досрочного периода ЕГЭ.

В дни проведения государственной итоговой аттестации специалисты «Ростелекома» осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.