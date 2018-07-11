В Геленджике пройдет карнавал на воде
В Геленджике 28 июля пройдет празднование Дня Военно-Морского флота
Начнется праздник в 10:00 с парада яхт, кораблей и катеров. Все они будут украшены декорациями: шарами, гирляндами и куклами. Также на всех морских суднах будут костюмированные персонажи, которые расскажут всем желающим о Черноморском флоте. Кроме того, жителям и гостям города покажут шоу гидроциклов и прыжки с парашютом с флагами России и ВМФ.
Завершится мероприятие в 19:00 праздничным концертом на центральной площади Геленджика с участием ансамбля песни и пляски Новороссийского отдела управления ФСБ России, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.
Как сообщали Юга.ру, ночью 6 июля на одной из канализационных станций курорта произошла авария. Днем власти отчитались о ликвидации аварии, однако из-за того, что Роспотребнадзор обнаружил отклонение от требований действующих нормативов, купание в море было запрещено. Позже в городе ввели подачу воды по графику из-за того, что нынешних ресурсов не хватает, чтобы полноценно обеспечить город водой.
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