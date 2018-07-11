В Геленджике пройдет карнавал на воде

В Геленджике 28 июля пройдет празднование Дня Военно-Морского флота

Начнется праздник в 10:00 с парада яхт, кораблей и катеров. Все они будут украшены декорациями: шарами, гирляндами и куклами. Также на всех морских суднах будут костюмированные персонажи, которые расскажут всем желающим о Черноморском флоте. Кроме того, жителям и гостям города покажут шоу гидроциклов и прыжки с парашютом с флагами России и ВМФ.

Завершится мероприятие в 19:00 праздничным концертом на центральной площади Геленджика с участием ансамбля песни и пляски Новороссийского отдела управления ФСБ России, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.