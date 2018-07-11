Журналисты из пресс-центра ЧМ-2018 побывали в горах Сочи

Всесезонный и горный курорт «Горки Город» 9 июля принял представителей СМИ, которые работали на освещении чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Сочи

В пресс-туре в горах Красной Поляны побывали около 30 региональных, федеральных и зарубежных журналистов.

«Экскурсия в "Горки Город" и "Скайпарк" стала одной из завершающих активностей для СМИ, которые были организованы в пресс-центре Сочи. Матчевый период на стадионе "Фишт" завершили. Этим же вечером большая часть федеральной и международной прессы покинула Сочи», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

Городской пресс-центр продолжит свою работу до 16 июля. Журналисты примут участие в нескольких пресс-конференциях и в итоговой обзорной экскурсии по Сочи.

Пресс-центр Сочи торжественно открыли для СМИ 13 июля, за день до открытия ЧМ. Он расположен в Олимпийском парке, в здании «Сочи Автодрома». В открытии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Одновременно в пресс-центре могут работать до 120 журналистов. В нем обустроили рабочие места с компьютерами и высокоскоростным интернетом, зал для проведения пресс-конференций, кафе. Доступ в этот пресс-центр имели все журналисты, но в первую очередь он был организован для представителей СМИ, которые не получили официальной аккредитации ФИФА.

На 35 дней работы центра были запланированы более 40 мероприятий, в том числе, телемосты с десятью городами-организаторами чемпионата с участием федеральных, региональных и городских спикеров. Там проходили презентации туристических возможностей курортов Краснодарского края. В пресс-центре для журналистов организовали ежедневные дегустации продуктов предприятий Кубани, бесплатные кофе-брейки и мастер-классы. У представителей СМИ есть возможность отдохнуть, посещая историческую часть города, Красную Поляну и самую высокую доступную для посещения ее точку — пик Черная Пирамида на курорте «Горки Город».

Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу сервисами городского пресс-центра Сочи воспользовались около 400 журналистов не только из России, но и Испании, Германии, Швеции, Уругвая, Великобритании, США, Эфиопии, Португалии, Перу, Франции и других стран. Свою работу пресс-центр завершит 16 июля.