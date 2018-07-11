В 2018 году в Краснодарское авиационное училище подали заявки 66 девушек

В Краснодарское авиационное училище собираются поступить 66 абитуриенток со всей страны

«В Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. К. Серова 11 июля в 11:00 прибывают 66 абитуриентов-девушек из разных регионов России для прохождения вступительных испытаний», — сообщает Минобороны РФ.

Изначально конкурс превышал восемь человек на место, но после отбора абитуриентов по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам кандидатов осталось чуть более четырех человек на место, пишет ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение зачислять девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище. Конкурс абитуриенток-летчиков превысил семь человек на место. Тогда были зачислены 16 девушек, еще 14 абитуриенток зачислили в резерв.