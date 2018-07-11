В Адыгее проведут массовые рейды по выявлению нелегально работающих граждан

В Адыгее для усиления работы по пресечению неформальной занятости по поручению главы республики создали межведомственные рабочие группы и провели рейды

Первые из них прошли в Майкопе. Специалисты проверили 79 организаций, в которых трудились 39 неоформленных работников. В Тахтамукайском районе провели рейды среди таксистов. В Красногвардейском районе выявляли незарегистрированные крестьянские фермерские хозяйства.

Заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова сообщила, что методы выявления нелегальных работников в форме рейдов будут проводить постоянно в каждом муниципалитете.

«Промежуточный мониторинг этой деятельности будут производить каждые десять дней. Отчеты, которые должны отражать объективную ситуацию в муниципалитетах, направят главе республики Мурату Кумпилову. Все должны понимать, что от результативности этой работы во многом зависит бюджетная обеспеченность территорий и выполнение социальных обязательств», — сказала Широкова.

По ее словам, за полгода план по пресечению теневой занятости выполнили на 63%. Всего выявили 2,7 тыс. нелегально работающих граждан, а также более 1 тыс. человек, которые вели свою деятельность без оформления.