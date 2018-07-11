В Северском районе потушили пожар на складах у вокзала

В станице Северской 11 июля потушили крупный пожар

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, огонь ликвидировали в 00:22.

Как сообщали Юга.ру, пожар на складах на улице Вокзальной начался вечером 10 июля. Площадь, охваченная огнем, достигла 1,5 тыс. кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было.