В Северской тушат крупный пожар на складах у вокзала
Вечером 10 июля в станице Северской Краснодарского края произошел пожар на складах на ул. Вокзальной
«Сообщение о возгорании складского помещения неэксплуатируемого зерноприемника поступило в 17:47. На месте организован оперативный штаб тушения пожара», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По состоянию на 19:12 площадь пожара составляла 1500 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
К месту пожара выехал замначальника управления пожаротушения и проведения аварийно спасательных работ регионального МС, направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ведомства.
Из Краснодара туда направлен пожарный поезд.
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