В Северской тушат крупный пожар на складах у вокзала

Вечером 10 июля в станице Северской Краснодарского края произошел пожар на складах на ул. Вокзальной

«Сообщение о возгорании складского помещения неэксплуатируемого зерноприемника поступило в 17:47. На месте организован оперативный штаб тушения пожара», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По состоянию на 19:12 площадь пожара составляла 1500 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К месту пожара выехал замначальника управления пожаротушения и проведения аварийно спасательных работ регионального МС, направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ведомства.

Из Краснодара туда направлен пожарный поезд.