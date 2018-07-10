В Краснодаре на пять маршрутов вернули автобусы, которые отправляли в Сочи на время ЧМ

С 10 июля в Краснодаре в штатном режиме возобновили работу автобусов на маршрутах № 2, 14, 51, 52, 96

Муниципальные автобусы, которые отправляли на чемпионат мира по футболу, вернулись на маршруты. Троллейбусный маршрут № 14 Центральный колхозный рынок — Комсомольский микрорайон, который вводили на время ЧМ, прекратил свою работу, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Как писали Юга.ру, с 10 июля и до 10 сентября проезд в общественном транспорте Краснодара для всех держателей бесконтактных банковских карт «Мир» будет стоить на 4 рубля дешевле.