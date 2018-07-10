В Адыгее разыскивается молодой человек, подозреваемый в изнасиловании

В отношении жителя Адыгеи, который подозревается в изнасиловании, возбудили уголовное дело

Молодого человека, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ. По версии следствия, ночью 8 июля ранее судимый 19-летний уроженец Майкопского района применил насилие к потерпевшей, нарушив ее право на половую неприкосновенность.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Правоохранительные органы разыскивают 19-летнего Павла Андреевича Николаенко, уроженеца хутора Пролетарского. Ко всем, кто владеет информацией о разыскиваемом человеке, просьба позвонить по контактным телефонам: 8 (8772) 56-04-20 или 8 (8772) 56-15-31. Фото разыскиваемого опубликовано на сайте следственного управления.