В Ростове полиция проверит информацию о детях в клетках

Полицейские проверят информацию о детях, которые играли в клетке возле одного из домов в Ростове

10 июля в паблике «Ростов Главный» появилось видео, на котором трое маленьких детей сидят на ковре и играют за решеткой. Клетка расположена под балконом первого этажа многоэтажного дома.

Полицейские начали проверку после публикации этого видео, об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на инспектора по делам несовершеннолетних.

Как писали Юга.ру, в 2016 году женщина в Ростове выгуливала ребенка на поводке.