Вице-губернатор Кубани объяснил ситуацию с выплатами пострадавшим от урагана

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, как производят выплаты жителям, чье жилье пострадало от урагана

Об этом замглавы Кубани написал на своей странице в Facebook.

«Очень много слухов и некорректной информации распространяют вокруг социальных выплат гражданам в районах, пострадавших от стихийного бедствия. Якобы, эти деньги никто не получил до сих пор. На самом деле, выплаты начаты еще 6 июля. На одно пострадавшее домовладение полагается 120 тыс. рублей», — написал Алексеенко.

По его словам, деньги уже поступили на счета собственников почти 400 домов.

«Завтра эта цифра перевалит за 500. Учитывая, что в день удается обрабатывать информацию примерно по 150 заявкам, к концу недели выплаты получат около 1 тыс. собственников. Всего от града пострадал 1 тыс. 771 дом. То есть, больше половины пострадавших граждан до конца недели получат компенсации», — пояснил вице-губернатор.

Алексеенко рассказал, что по многим домам нет пакета необходимых документов. У некоторых граждан отсутствует свидетельство на право собственности. Некоторые живут в домах, которые не были введены в эксплуатацию и признаны жилыми помещениями. По словам Алексеенко, сейчас эти жители будут оформлять документы через суд по ускоренной процедуре.

«Также есть случаи, когда дома принадлежат одному собственнику, а фактически в них живут другие люди. Имущество этих граждан тоже пострадало, и они имеют право на получение компенсации. Но сейчас им необходимо пройти правоустанавливающую процедуру», — уточнил замглавы края.

Вице-губернатор добавил, что специалисты ГО и ЧС вместе с судом и администрацией муниципалитета разработали механизм приема заявлений. На основании них сформируют пакеты документов. Всю эту работу власти собираются закончить до конца июля.