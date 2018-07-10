Вице-губернатор Кубани объяснил ситуацию с выплатами пострадавшим от урагана
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, как производят выплаты жителям, чье жилье пострадало от урагана
Об этом замглавы Кубани написал на своей странице в Facebook.
«Очень много слухов и некорректной информации распространяют вокруг социальных выплат гражданам в районах, пострадавших от стихийного бедствия. Якобы, эти деньги никто не получил до сих пор. На самом деле, выплаты начаты еще 6 июля. На одно пострадавшее домовладение полагается 120 тыс. рублей», — написал Алексеенко.
По его словам, деньги уже поступили на счета собственников почти 400 домов.
«Завтра эта цифра перевалит за 500. Учитывая, что в день удается обрабатывать информацию примерно по 150 заявкам, к концу недели выплаты получат около 1 тыс. собственников. Всего от града пострадал 1 тыс. 771 дом. То есть, больше половины пострадавших граждан до конца недели получат компенсации», — пояснил вице-губернатор.
Алексеенко рассказал, что по многим домам нет пакета необходимых документов. У некоторых граждан отсутствует свидетельство на право собственности. Некоторые живут в домах, которые не были введены в эксплуатацию и признаны жилыми помещениями. По словам Алексеенко, сейчас эти жители будут оформлять документы через суд по ускоренной процедуре.
«Также есть случаи, когда дома принадлежат одному собственнику, а фактически в них живут другие люди. Имущество этих граждан тоже пострадало, и они имеют право на получение компенсации. Но сейчас им необходимо пройти правоустанавливающую процедуру», — уточнил замглавы края.
Вице-губернатор добавил, что специалисты ГО и ЧС вместе с судом и администрацией муниципалитета разработали механизм приема заявлений. На основании них сформируют пакеты документов. Всю эту работу власти собираются закончить до конца июля.
Как сообщали Юга.ру, из-за урагана и града в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах были повреждены около 2 тыс. домов и более десяти социально значимых объектов.
В Тимашевском районе жители станицы Новокорсунской, чьи дома пострадали от урагана 30 июня, перекрыли трассу. Они требовали выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией, потому что, по прогнозам, близки дожди, а нужно восстановить кровлю домов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко в этот день встретились с жителями пострадавших домов.
Депутаты райсовета Тимашевского района установили, что местным жителям, чьи дома пострадали от непогоды выплатят по 50 тыс. рублей. Кондратьев принял решение увеличить единовременную выплату до 120 тыс. рублей на домовладение.
Власти Кубани 9 июля сообщили, что пострадавшим от града жителям Тимашевского района уже выплатили 13,9 млн рублей.
Глава Тимашевского района Алексей Житлов 6 июля подал в отставку. Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили Андрея Палия.
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