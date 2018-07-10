В Ростове девушка прыгнула с крыши дома

Ростовская область

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В Ростове на улице Врубовой девушка прыгнула с крыши дома, с травмами ее доставили в больницу

Инцидент произошел рядом с базами на улице Врубовой, где ранее при взрыве гранаты мужчине оторвало ногу.

«Девушка залезла на крышу, ее все просили спуститься, приехала полиция и скорая помощь. Похоже, что девушка была в наркотическом или алкогольном опьянении. В результате она прыгнула и упала на дерево. Ее сразу забрали медики», — рассказали порталу Юга.ру очевидцы. 

По данному факту начата проверка.

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