Бросивший гранату в полицейских житель Ставрополья получил 13 лет колонии

Ставропольский краевой суд вынес приговор жителю поселка Горячеводского, который бросил гранату в полицейских

Суд установил, что 7 мая 2017 года пьяный мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что собирается подорвать себя гранатой. На место прибыли сотрудники полиции. Мужчина бросил гранату в полицейских. В результате взрыва двое правоохранителей получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, множественные осколочные раны.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначили штраф в 25 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс‑служба Ставропольского краевого суда.

Как сообщали Юга.ру, мужчина, который 7 мая 2017 года взорвал в своем доме гранату, не пострадал.