В Сочи состоится премьера кукольного спектакля для незрячих по пьесе Достоевского

Сочинское концертно-филармоническое объединение и театр кукол «Саквояж» 19 июля представят инклюзивный кукольный спектакль «Белые ночи» по пьесе Федора Достоевского

Премьера состоится на сцене Зимнего театра в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

«Аллегория ночей в спектакле создается за счет погружения зрительского зала в полную темноту. Белыми ночи становятся благодаря обостренным человеческим чувствам. Зрители кукольного спектакля смогут полностью окунуться в действие и атмосферу звуков и запахов туманного города», — рассказали в Сочинском концертно-филармоническом объединении.

По словам руководителя кукольного театра «Саквояж» Романа Соколовского, в спектакле будет много атмосферных вещей: ветер, петербургская сырость, дождь.

Зрители кукольного спектакля смогут в прямом смысле прикоснуться к архитектуре Санкт-Петербурга. В спектакле используют знаковые объекты северной столицы: Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Ростральную колонну и другие. Макеты зданий создала сочинская художница Марина Черва. На каждую конструкцию нанесут надпись шрифтом Брайля, сообщающую, что это за здание и кто его архитектор.

Серия бесплатных показов спектакля в течение года будет проходить в Сочи, Туапсе, Адлере, Лазаревском, Краснодаре, Армавире и Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, Зимний театр стал обладателем гранта на постановку кукольного спектакля для незрячих людей.