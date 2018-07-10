Ученые сообщили о создании новой вакцины против ВИЧ

Международная группа ученых провела медицинские испытания новой вакцины против ВИЧ и объявила о безопасности и эффективности препарата

В тестировании новой вакцины Ad26 против вируса иммунодефицита человека участвовало около 400 здоровых добровольцев. Результаты исследования показали, что препарат безопасен и является одной из эффективных вакцин. Об этом ученые рассказали в статье в журнале Lancet.

В исследовании принимали участие граждане в возрасте от 18 до 50 лет из разных регионов Восточной и Южной Африки, Таиланда и США. Людей разделили на две группы. Одна из них получала вакцину Ad26, скомбинированную с вирусным компонентом, другая — препарат-плацебо. Выяснилось, что вакцинация увеличила число антител, атакующих вирус, и привела к процессу, при котором клетки уничтожают чужеродные антитела инфекции. Один из видов вакцинации в комплексе с высокой дозой вирусного белка признали оптимальным, сообщает научное издание N+1.

Около 1% испытуемых сообщили о таких побочных эффектах, как легкое головокружение, боли в животе и спине, диарея. Помимо этого, обе схемы вакцинации продемонстрировали безопасность и переносимость. Также испытание провели на 72 макаках и получили аналогичные результаты.

Ранее Юга.ру писали, что в России количество зарегистрированных правонарушений, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией, за пять лет выросло больше чем на 75%.

По данным краевого минздрава, по числу ВИЧ-инфицированных Кубань находится на 23-м месте по стране.