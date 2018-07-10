Угрожала автоматом АК: на Дону женщину обвиняют в нападении на мужчин с сайта знакомств

В Ростове перед судом предстанет женщина, которая обвиняется в том, что в интернете знакомилась с мужчинами, встречалась с ними и обворовывала

Как сообщает областная прокуратура, по версии следствия, молодая женщина и четверо ее знакомых разработали преступную схему. Они знакомились с молодыми людьми в интернете на сайте знакомств, приглашали приехать в безлюдное место и, угрожая электропневматическими автоматами АК-47, совершали разбойные нападения, забирая деньги.

От их действий в августе 2016 года пострадал молодой человек, который якобы приехал на романтическую встречу с 15-летней девушкой, а в результате лишился имущества и 120 тысяч рублей.

Аналогичным способом в разные периоды совершено еще три преступления.

Женщине долгое время удавалось избегать уголовной отвественности, скрываясь от органов следствия. Она была задержана и обвинена по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойные нападения). Остальные фигуранты уголовного дела отбывают наказание с 2017 года.