В Ставрополе разыскивают 17-летнего подростка
Сотрудники полиции УМВД РФ по Ставрополю устанавливают местонахождение несовершеннолетнего местного жителя
Жительница Ставрополя сообщила в полицию об исчезновении ее 17-летнего сына — Георгия Балашова. Женщина рассказала, что 8 июля около 10:00 юноша ушел из дома и до сих по не вернулся.
Приметы разыскиваемого: на вид 17-18 лет, рост 180 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы. Был одет в темные брюки, темно-синий пуловер, серую футболку и черные туфли.
К поискам подростка привлекли весь личный состав городской полиции, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить в отдел полиции № 2 УМВД РФ по Ставрополю на улице Горького, 50 либо по телефонам 8 (8652) 30-46-89 или 102.
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