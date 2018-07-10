В Ставрополе разыскивают 17-летнего подростка

Сотрудники полиции УМВД РФ по Ставрополю устанавливают местонахождение несовершеннолетнего местного жителя

Жительница Ставрополя сообщила в полицию об исчезновении ее 17-летнего сына — Георгия Балашова. Женщина рассказала, что 8 июля около 10:00 юноша ушел из дома и до сих по не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид 17-18 лет, рост 180 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы. Был одет в темные брюки, темно-синий пуловер, серую футболку и черные туфли.

К поискам подростка привлекли весь личный состав городской полиции, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить в отдел полиции № 2 УМВД РФ по Ставрополю на улице Горького, 50 либо по телефонам 8 (8652) 30-46-89 или 102.