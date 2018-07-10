Махачкала получила 15 троллейбусов в подарок от властей Москвы

Дагестан

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Правительство Москвы в июле подарило администрации Махачкалы 15 троллейбусов, три из них уже доставили в Дагестан

Специалисты Махачкалинского троллейбусного управления посетили Москву и выбрали троллейбусы, которые вскоре будут курсировать по улицам столицы республики. 8 июля в Дагестан прибыли три машины, доставки остальных 12 троллейбусов ожидают в течение месяца.

Все троллейбусы прошли капремонт, их можно будет эксплуатировать в течение как минимум пяти лет, рассказал главный инженер Махачкалинского троллейбусного управления Фузулу Фузулаев. Перед выпуском на линии специалисты проведут дополнительную ревизию, сообщается на сайте администрации Махачкалы.

Фузула Фузулаев призвал жителей столицы республики не оставлять надписи в троллейбусах и не портить обивку сидений, а также пообещал, что Махачкалинское троллейбусное управление будет повышать качество обслуживания пассажиров.

Правительство Москвы и администрация Махачкалы договорились об этом подарке в рамках предварительных соглашений в ходе рабочей встречи в феврале 2017 года, а в июле на Moscow Urban Forum стороны подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

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