Проект восстановления станкостроения на базе завода им. Седина представили главе Минпромторга
На международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге главе Минпромторга РФ Денису Мантурову презентовали проект восстановления отрасли станкостроения на базе краснодарского завода имени Седина
Проект представили глава департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов и руководство ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» — предприятия, образованного в 2016 году на территории завода им. Седина.
«Глава Минпромторга России поддержал инициативу краевых властей. Он отметил, что реализация проекта будет иметь важное значение для экономики региона», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно с 2010 года. В этом году в ней участвует более 600 компаний из 95 стран. Краснодарский край впервые представлен объединенным стендом промышленных предприятий «Машиностроение Кубани». 14 компаний-участниц стенда привезли на Урал образцы техники, инновационные технологии и перспективные разработки в производстве сельхозтехники, пищевого и нефтегазового оборудования.
Как сообщали Юга.ру, из-за большого количества кредитов и отсутствия оборотных средств в 2014–2015 годах серийный выпуск на предприятиях группы «Седин» приостановили, а в мае 2016 года завод — флагман станкостроения обанкротился. Для завода нашли инвестора — ОАО «Краснодарский завод "Нефтемаш"», он разработал план по возобновлению производства.
Из-за финансовых проблем на предприятии работники не могли получить долги по зарплате около двух лет. Они несколько раз выходили на митинги, встречались с властями края и города, которые обещали помочь найти инвесторов и трудоустроить сотрудников. Для погашения долгов имущество завода было выставлено на торги.
Предприятие ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» было образовано 11 марта 2016 года в рамках инвестиционного проекта, при поддержке федеральных властей и краевой администрации. На сайте компании сказано, что коллектив «ЮЗТС» является приемником «сединской» инженерно-технической школы и собрал в свои ряды специалистов бывшего завода им. Седина.
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