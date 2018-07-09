Проект восстановления станкостроения на базе завода им. Седина представили главе Минпромторга

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге главе Минпромторга РФ Денису Мантурову презентовали проект восстановления отрасли станкостроения на базе краснодарского завода имени Седина

Проект представили глава департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов и руководство ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» — предприятия, образованного в 2016 году на территории завода им. Седина.

«Глава Минпромторга России поддержал инициативу краевых властей. Он отметил, что реализация проекта будет иметь важное значение для экономики региона», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно с 2010 года. В этом году в ней участвует более 600 компаний из 95 стран. Краснодарский край впервые представлен объединенным стендом промышленных предприятий «Машиностроение Кубани». 14 компаний-участниц стенда привезли на Урал образцы техники, инновационные технологии и перспективные разработки в производстве сельхозтехники, пищевого и нефтегазового оборудования.