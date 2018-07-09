На трассе под Горячим Ключом сгорел военный автомобиль

Вечером 9 июля на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Молькино в Краснодарском крае сгорел военный грузовик

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. По словам очевидцев, из-за горящего автомобиля было перекрыто движение по трассе в сторону Горячего Ключа, там образовалась пробка.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

«Возгорание ликвидировали. Никто не пострадал. Причины неисправности устанавливаются», — цитирует представителя ЮВО «Кубань 24».