На трассе под Горячим Ключом сгорел военный автомобиль

Краснодарский край

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Вечером 9 июля на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Молькино в Краснодарском крае сгорел военный грузовик

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. По словам очевидцев, из-за горящего автомобиля было перекрыто движение по трассе в сторону Горячего Ключа, там образовалась пробка.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

«Возгорание ликвидировали. Никто не пострадал. Причины неисправности устанавливаются», — цитирует представителя ЮВО «Кубань 24».

Напомним, в Молькино находится 10-я отдельная бригада специального назначения Минобороны.

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