В Сочи состоится международная выставка собак всех пород

В Сочи на базе спортивного комплекса «Адлер Арена» 23 сентября пройдет международная выставка собак всех пород «Sochi Dog Show — 2018»

«За звание лучшей собаки будут бороться представители порядка 200 пород из России и стран ближнего зарубежья. Всего в выставке примут участие более 2 тыс. четвероногих друзей», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.