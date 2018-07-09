В Сочи состоится международная выставка собак всех пород
Краснодарский край Маша Томилина
В Сочи на базе спортивного комплекса «Адлер Арена» 23 сентября пройдет международная выставка собак всех пород «Sochi Dog Show — 2018»
«За звание лучшей собаки будут бороться представители порядка 200 пород из России и стран ближнего зарубежья. Всего в выставке примут участие более 2 тыс. четвероногих друзей», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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