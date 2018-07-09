В центре Краснодара ограничат движение в день проведения крестного хода

В Краснодаре 17 июля на участках улиц Красная и Постовая введут ограничение движения автомобилей

Автомобильное движение приостановят на улице Красной на участке от Постовой до Гимназической с 9:30 до окончания мероприятия.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также беспрепятственного прохождения колонны участников крестного хода будет ограничено движение автомобилей», — сказал директор городского департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Андрей Измеров.

В этот день автомобили не смогут передвигаться по территории, прилегающей к Войсковому собору князя Александра Невского. Ограничение будет действовать с 6:00 до окончания мероприятия.

Для водителей разработают схемы объезда и выставят временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Крестный ход состоится в рамках мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую православную церковь. Жители города смогут поучаствовать в крестном ходе и молебне, посвященном 100-летию гибели императора Николая II и членов его семьи. Мероприятия начнутся в 10:00.