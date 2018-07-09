Росстат: 40% взрослого населения имеет избыточный вес

Вся Россия

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Глава Росстата Александр Суринов рассказал, что около 40% взрослого трудоспособного населения России в возрасте 19-60 лет имеет избыточную массу тела

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К такому заключению пришли на основе результатов исследования Росстата, во время которого специалисты изучили рацион питания жителей России. Это исследование проводят раз в пять лет. Удалось выяснить, что существенную роль в появлении избыточного веса играет неправильное питание.

Специалисты установили, что большинство россиян употребляют слишком много мяса, в том числе вареные колбасы и сосиски, которые не входят в список здорового рациона. Согласно исследованию, употребление этих продуктов зависит от места проживания и доходов. Также россияне едят мало рыбы, овощей и фруктов. Это характерно для всех доходных групп, пишет «Российская газета».

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