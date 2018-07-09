Школьница из Ростовской области получила письмо от королевы Великобритании

Ростовская область, Вся Россия

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Письмо из Букингемского дворца от королевы Великобритании Елизаветы II получила ученица Константиновской средней школы Елизавета Пахалюк

Пахалюк написала большое письмо королеве: «Я рассказала, что Константиновск был когда-то столицей Первого Донского округа, что проживают здесь казаки и казачки, течет великая река Дон. А еще я вложила в конверт свой рисунок с изображением знаменитого английского автобуса и поведала о своей семье», — цитирует школьницу газета «Донские огни». 

Пахалюк признается, что ответа на свое письмо не ждала: «В ответе было сказано, что королева оценила мои добрые мысли о ней. Говорилось о том, что Ее Величеству было интересно услышать о Константиновске, о моей семье и о йоркширском терьере. Еще королева была рада узнать, что мне нравятся уроки английского языка».

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