Школьница из Ростовской области получила письмо от королевы Великобритании

Письмо из Букингемского дворца от королевы Великобритании Елизаветы II получила ученица Константиновской средней школы Елизавета Пахалюк

Пахалюк написала большое письмо королеве: «Я рассказала, что Константиновск был когда-то столицей Первого Донского округа, что проживают здесь казаки и казачки, течет великая река Дон. А еще я вложила в конверт свой рисунок с изображением знаменитого английского автобуса и поведала о своей семье», — цитирует школьницу газета «Донские огни».

Пахалюк признается, что ответа на свое письмо не ждала: «В ответе было сказано, что королева оценила мои добрые мысли о ней. Говорилось о том, что Ее Величеству было интересно услышать о Константиновске, о моей семье и о йоркширском терьере. Еще королева была рада узнать, что мне нравятся уроки английского языка».