По делу о 10 кг наркотиков в отделе полиции в Ростове задержаны двое участковых

Ростовская область

Распечатать

9 июля в Ростове были задержаны двое участковых в рамках расследования уголовного дела о 10 кг наркотиков, которые были найдены в отделе полиции

Как писали Юга.ру, 22 июня сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района Ростова-на-Дону уволили в полном составе после обнаружения у начальника 10 кг наркотиков, расфасованных по дозам. 

4 июля в пресс-службе СК по Ростовской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения и объявили его в федеральный розыск.

Как пишет портал 1Rnd, силовики установили причастность еще двоих сотрудников к реализации 10 кг наркотиков. Были задержаны двое участковых.

Один из задержанных занимался распространением наркотиков и разработкой сети поставок.

«Второй полицейский только по документам являлся участковым, на деле он работал в отделении по контролю за оборотом наркотиков Ленинского отдела полиции», — рассказал порталу источник в правоохранительных органах региона.

Чем именно занимался второй полицейский сейчас устанавливается.

Наркотики Полиция Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

По делу о 10 кг наркотиков в отделе полиции в Ростове задержаны двое участковых
Во время ЧМ сочинский «Фишт» принял более 264 тыс. болельщиков
Пострадавшим от града жителям Тимашевского района выплатили 13,9 млн рублей
С краснодарского «Динамо» взыскали 16 млн рублей за долги перед волейболистами
Краснодарский блогер Ширманов уехал из России
В краснодарской «Типографии» проведут лекцию о прозрачности и мошенничестве в благотворительности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале