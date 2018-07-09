В Краснодаре сдали очередной дом микрорайона «Панорама»

Краснодарский край

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В Краснодаре 7 июля устроили праздник в честь сдачи очередного дома группы компаний «ЮгСтройИнвест» в микрорайоне «Панорама»

Новоселье отмечали 357 семей, которые будут жить в 29-м литере. С утра в микрорайоне звучала музыка, а для детей устроили игры с аниматорами и трансформерами.

«ЮгСтройИнвест» сдал литер раньше намеченного срока. Возле дома благоустроили территорию: установили игровую площадку и создали новый сквер с ландшафтным дизайном и беседкой. В доме оборудовали практичные входные группы, эстетичные лифтовые холлы, сделали панорамное остекление в угловых секциях домов и подземную парковку. Благодаря предчистовой отделке, двойному остеклению и установленным приборам учета все квартиры полностью готовы к косметическому ремонту, отметили в пресс-службе ГК «ЮСИ».

Строительная компания одновременно с домами возводит объекты инфраструктуры в шаговой доступности. В «Панораме» построено три детских сада, филиал поликлиники, отделения почты и полиции, а также спортивные площадки, крытый тренажерный зал, скейт-парк и воркаут-площадка. Для отдыха установили беседку для барбекю, игровые площадки, зеленые скверы и аллеи с арт-объектами.

Строительство домов в микрорайоне «Панорама» завершается — 29-й литер стал предпоследним. Однако в компании «ЮгСтройИнвест» отметили, что у краснодарцев есть возможность приобрести квартиру в «Панораме».

«16 июля мы объявляем старт продаж 30-го литера, это последний дом микрорайона "Панорама". Новоселов как всегда ждет прекрасное благоустройство и высокое качество квартир», — сказала начальник отдела продаж компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Елена Богачева.

© Фото пресс-службы «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний также воплощает комплексный подход в микрорайоне «Губернский», где уже сдано шесть домов, открыты детский сад и школа на 1 тыс. 550 мест, роллердром, спортивные площадки, игровые комплексы и три аллеи площадью более 2,5 га. Планируется построить еще два детских сада, ясли и поликлинику.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Краснодар Недвижимость Строительство
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