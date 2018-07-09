На Ставрополье в частном доме нашли тело младенца

В Ставропольском крае СК начал проверку по факту смерти девятимесячного ребенка

По данным следствия, 28 июня в одном из домов в Новоалександровске нашли тело ребенка 2017 года рождения. Причиной смерти стала внутриутробная инфекция.

Следователи осмотрели место происшествия. Опрашиваются родственники мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.