На Ставрополье в частном доме нашли тело младенца

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае СК начал проверку по факту смерти девятимесячного ребенка

По данным следствия, 28 июня в одном из домов в Новоалександровске нашли тело ребенка 2017 года рождения. Причиной смерти стала внутриутробная инфекция.

Следователи осмотрели место происшествия. Опрашиваются родственники мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Дети
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

По делу о 10 кг наркотиков в отделе полиции в Ростове задержаны двое участковых
Во время ЧМ сочинский «Фишт» принял более 264 тыс. болельщиков
Пострадавшим от града жителям Тимашевского района выплатили 13,9 млн рублей
С краснодарского «Динамо» взыскали 16 млн рублей за долги перед волейболистами
Краснодарский блогер Ширманов уехал из России
В краснодарской «Типографии» проведут лекцию о прозрачности и мошенничестве в благотворительности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале