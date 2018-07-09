В Армавире мальчик утонул в бассейне
Краснодарский край Маша Волобуева
В Армавире СК начал проверку после гибели ребенка в бассейне
По данным портала «Город Армавир», в поселке ВНИИМК 7 июля днем дети купались в бассейне во дворе частного дома. Шестилетний ребенок захлебнулся и утонул, скорая помощь безуспешно пыталась реанимировать ребенка.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что проводится проверка.
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