В Армавире мальчик утонул в бассейне

Краснодарский край

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В Армавире СК начал проверку после гибели ребенка в бассейне

По данным портала «Город Армавир», в поселке ВНИИМК 7 июля днем дети купались в бассейне во дворе частного дома. Шестилетний ребенок захлебнулся и утонул, скорая помощь безуспешно пыталась реанимировать ребенка.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что проводится проверка.

Армавир Дети Следственный комитет
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